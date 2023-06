Avellino, la cooperativa sociale La Goccia presenterà attività sulla violenza su donne e minori.

Giovedì 8 giugno 2023, alle ore 10:30, presso la sala consiliare del comune di Avellino, la cooperativa sociale La Goccia, ente che gestisce i Centri Anti Violenza “Alice e il bianco coniglio” e “Alice e lo stregatto”, la Casa Rifugio “Alice” e il Centro Antiviolenza dell’Ambito Sociale A02, presenterà, il Report 2022 delle attività e dei servizi erogati alle donne vittime di violenza e ai minori vittime di maltrattamenti e abusi.

La cooperativa La Goccia ogni anno raccoglie i dati per effettuare uno studio statistico del fenomeno della violenza in provincia di Avellino, i bisogni espressi dalle vittime e le risposte attivate dalla rete anti violenza promossa dalla Prefettura di Avellino, a cui la stessa cooperativa ha contribuito a partire dal 2016 con il progetto Be help-is finanziato dalla Fondazione con il Sud, in collaborazione con le operatrici dei CAV, le Forze dell’Ordine, gli operatori sanitari e gli Ambiti Sociali.

Per i minori vittime di maltrattamento e abuso, dal 2021 è stato avviato il progetto regionale “NON VEDO, NON SENTO NON PARLO”, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Bando Nazionale “Ricucire i sogni 2019”, con l’obiettivo specifico di promuovere una rete integrata per il contrasto agli abusi e ai maltrattamenti, che possa garantire risposte qualificate nelle situazioni di rischio psico-fisico, conseguenti alla mancata tutela e protezione, nonché interventi omogenei e coerenti.