Benevento, “La Fuga dei Folli” set nel Sannio per il film del regista Emilio Fallarino.

I fotogrammi scorrono tra le bellezze infinite del territorio sannita, attraversando i paesaggi di Apice, Benevento e San Giorgio La Molara, per poi trasferirsi nello scenario suggestivo dell’ex opg di Napoli.

La Oscenica srl di Pietro Monteverdi è stata la prima ad aver sostenuto il progetto, mentre La Vinians srl di Annamaria e Nicolò Alaimo, in ragione del sangue Beneventano, nel suo si è impegnata affinchè venisse promossa la scelta del territorio per le riprese.

Il corto ha concorso e vinto la selezione della Film Commission Campania, che ha premiato il coraggio della scelta di ripercorrere le tappe della Legge n. 180/78, più nota come Legge Basaglia, dal nome dello psichiatra che la ispiró, ed affrontare il tema della definizione dei servizi e presidi alternativi all’Ospedale Psichiatrico. La questione è ancora oggi di grande attualità, animata soprattutto dalle famiglie dei tanti pazienti psichiatrici sulle quali grava il compito di un’assistenza non facile e alle quali resta affidata la responsabilità di comportamenti non prevedibili.

Il progetto ha impegnato: 35 persone di troupe, 5 location per valorizzare la regione, in 7 giorni di riprese. La scelta di materiale tecnico sofisticato e di ultima generazione, studiato nel dettaglio, ha completato un lavoro pensato per raggiungere il più ampio consenso festivaliero e promozionale.