Benevento, Topolino arriva in città

Mattinata emozionante per la città di Benevento.

La presentazione dell’avventura che il celebre fumetto Panini Disney ha dedicato alla città, sulla scia della candidatura Unesco dell’Appia antica, ha regalato momenti unici.

Dopo l’uscita dei primi due numeri, dedicati al primo tratto della Via Appia, è la volta di Benevento e del Sannio ai quali è dedicato il terzo numero.

“Topolino passerà a Benevento e a Buonalbergo, al ponte delle Chianche per un’avventura divisa tra il presente, tempo in cui arrivano i personaggi, e il passato infatti con la macchina del tempo si sposteranno nel 109 dopo Cristo e vedranno l’arco di Traiano in costruzione. Per raccontare due aspetti della città e raccontare ai lettori cosa c’è da vedere a Benevento”. Il sindaco del capoluogo sannita è fiero di questo risultato.