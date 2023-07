Benevento, l’Asia aderisce ad una nuova campagna di riciclo.

Nelle ultime ore l’Asia ha aderito ad un progetto di Biorepack, ottenendo dei finanziamenti, al fine di attuare una campagna di miglioramento della raccolta differenziata; in tal modo, divenendo in grado di riconoscere ed utilizzare gli imballaggi di bioplastica saremo in grado di aumentare il tasso di riciclo.

Parliamo di un materiale innovativo, alternativo alla plastica tradizionale, che se riciclato correttamente con i rifiuti umidi organici diventerà compost, un prezioso nutrimento per il terreno.

A questa importante iniziativa verrà affiancata anche una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini affinché comprendano che per il conferimento dei rifiuti organici occorre utilizzare solo sacchetti in bioplastica compostabile. Cosi come, per raccogliere carta, plastica, vetro, metalli o indifferenziato non bisogna utilizzare i sacchetti in bioplastica.