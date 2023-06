Benevento, Mastella: chiusura del transito sul Ponte Morandi dal 4 luglio al 30 settembre!

Il Primo Cittadino di Benevento, Clemente Mastella, si esprime riguardo alla incresciosa situazione del Ponte Morandi: “Abbiamo un problema che riguarda il nostro Ponte Morandi di contrada Capodimonte che, secondo i tecnici, non solo ha bisogno di una manutenzione più accurata ma anche di una solidificazione perché all’interno ci sono oramai sacche e insistenze di acqua. Se non si interviene, c’è il rischio che salti. Il Ponte, dunque, sarà chiuso dal 4 luglio al 30 settembre per intervenire in maniera immediata”.

“Da ottobre 2023 fino a giugno 2024 si transiterà a senso unico alternato – conclude Mastella -. Previsto in ogni caso il passaggio pedonale. Dal 30 giugno a settembre 2024, se necessario, faremo una ulteriore chiusura. Nei prossimi giorni pianificheremo vie alternative, predisponendo le modalità migliori per evitare ingorghi del traffico cittadino”.