Benevento, Mastella “Stadio Vigorito per i concerti”.

Una proposta, quella del primo cittadino, che forse tanti attendevano. Perchè non servirsi della grandezza degli stadi anche per altri eventi? In una cittadina come Benevento, dove non manca la voglia di “fare”, soprattutto nel periodo di stop per i giocatori, sarebbe un’ottima risorsa destinare quello spazio anche per concerti. Non parliamo di un fatto anomalo, in quanto, nelle grandi città già si è soliti farlo. E chi sa che non serva anche ad incrementare l’economia della città, che vive periodi di grandi sofferenze.

Sarebbe un’ottima proposta per candidre la città ai grandi tour italiani!