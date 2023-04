Benevento, necessario un cambio di passo per evitare la retrocessione

Il Benevento si è cacciato in una situazione difficile, e per uscirne non potrà più continuare sulla stessa strada percorsa fin adesso. La squadra che ha vinto appena 6 partite nelle 31 disputate, dovrà portare a casa i 3 punti in almeno 4 o 5 delle sette che rimangono da giocare.

E’ necessario un cambio di marcia notevole, e se possibile anche un po’ di fortuna. Bisogna scalare una montagna vivendo di partita in partita. La prossima partita è contro la Spal, che ha gli stessi obiettivi dei giallorossi. Stessi problemi in attacco, con una sola certezza in attacco che è Maistro. I ferraresi dunque scenderanno in campo con la stessa voglia di vincere dei giallorossi, per provare a macinare punti ed aggrapparsi ai playout, proprio per questo anticiperanno la partenza per Benevento, e si fermeranno a Pescara per quattro giorni di ritiro prepartita.

Il Benevento invece, inizia questo pomeriggio la lunga settimana di allenamenti che condurrà al lunch match di Pasquetta. Contro la Spal non saranno disponibili Acampora e Viviani per squalifica, ma sembra ufficiale il ritorno di Schiattarella e qualche altro giocatore in grado di dare una mano. L’aspetto psicologico determinerà molto la sfida, entrambe le squadre puntano alla vittoria in quanto il pareggio non servirebbe a nessuna delle due anzi ridurrebbe le possibilità di arrivare ai playout. “Vincere questa partita ci serve per il prosieguo” – ha affermato il tecnico Stellone, sottolineando che ogni eventuale vittoria sarebbe propedeutica per la partita successiva con la speranza di evitare una disastrosa retrocessione.