Benevento, nuove tariffe per il trasporto scolastico

Sono state determinate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2023-2024.

Per la fascia Isee fino a 5mila euro il costo mensile sarà di 25 euro; da sopra i 5mila euro e fino a 8mila euro il costo mensile sarà di 30 euro; da sopra gli 8mila euro e fino a 12mila euro il costo mensile di 35 euro; da sopra i 12 mila euro e fino a 21mila euro il costo mensile sarà di 40 euro; oltre i 21mila euro il costo mensile sarà di 45 euro.

Per le famiglie con due o più figli il Comune coprirà il 30 per cento del costo mensile. Una copertura che sale al 50 per cento dal terzo figlio in poi.