Benevento, nuovi corsi TeSt-TeatroStage

TeSt-TeatroStage presenta i nuovi corsi, con un Incontro-Performance, a ingresso libero, Venerdì 29 settembre alle ore 19.00, presso la Libreria Caffetteria Ubik (Via Lungosabato Bacchelli,5) a Benevento.

Da ottobre, infatti, torneranno i corsi di teatro di Monica Carbini, presso il Centro di Produzione di Accademia di Santa Sofia (Via Albergamo 4/6, Benevento) dove, da quest’anno, si svolgerà anche un cartellone di eventi e spettacoli aperto al pubblico, che coinvolgerà anche gli allievi.

TeSt-TeatroStage proporrà, dunque, una rassegna parallela e periodica di spettacoli, prove aperte, performance, reading e incontri con gli artisti, una serie di appuntamenti a cadenza mensile, il cui calendario verrà comunicato a laboratori avviati.

Da ottobre, intanto, ripartiranno i laboratori di formazione per la recitazione e la performance artistica teatrale, per vecchi e nuovi iscritti, con le molte novità, come spettacoli o prove aperte con cadenza mensile, collaborazione artistica e coinvolgimento degli allievi nelle produzioni di Accademia, lo spettacolo conclusivo annuale, che andrà in scena, nel mese di giugno in un teatro cittadino, un futuro progetto di Musical e Attestati per il triennio.

Brillante il debutto, lo scorso luglio, delle allieve del primo anno, con lo spettacolo “Donne sull’orlo di una crisi”, esito del Laboratorio di Monica Carbini, attrice, autrice, regista, giornalista e speaker, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti con le bravissime interpreti, Mariapia Boffa, Francesca Bozzella, Mariaceleste D’Andrea, Alessandra De Figlio, Anna De Luca, Chiara Iannace, Martina Puzo, Sofia Romolo e Marialuisa Russo, che hanno tutte dimostrato gli ottimi frutti di un approfondito lavoro attoriale individuale e di una grande collaborazione corale, impegnandosi nella ricerca e nell’elaborazione dei testi, nella drammaturgia, nella realizzazione dei costumi, e nelle accattivanti scelte musicali, efficaci contrappunti narrativi ai loro sorprendenti monologhi.

Come affascinante e coinvolgente è stato anche lo spettacolo “Concerto Notturno, Chopin – Una Storia D’amore”, un recital-concerto, scritto, diretto e interpretato da Monica Carbini, con Maresa Calzone voce protagonista e Antonio Roccia al pianoforte, prodotto in collaborazione con Accademia e andato in scena, in prima assoluta, proprio nella scorsa Stagione Artistica di Accademia.

I corsi di TeSt-TeatroStage, prevedono lezioni di recitazione, coreutica, narrazione, lettura espressiva, drammatizzazione, improvvisazione, sperimentazione scenica, dizione e vocalità, linguistica e fonetica, drammaturgia e cenni di storia del teatro, destinate ad adulti e ragazzi, impegnati un giorno a settimana per 3/4 ore, più eventuali recuperi, in un percorso artistico, socializzante e stimolante, sempre in equilibrio tra gioco, apprendimento, espressione della creatività, e scoperta di sé.

Sono rivolti a chi aspira a mettersi in gioco su un palcoscenico, a chi vuole imparare a gestire la propria emotività, a chi ama, o vuole scoprire e approfondire, i linguaggi del teatro, la letteratura, la recitazione, la scrittura teatrale, attraverso un’attenta pedagogia teatrale, destinata alle nuove generazioni e in grado di offrire competenze e opportunità a studenti e adolescenti, ma anche agli adulti, desiderosi di ampliare i propri orizzonti culturali e arricchire il proprio cammino, umano e professionale.

I laboratori per come sono concepiti offrono infatti un’ottima occasione di crescita personale e culturale, anche per coloro che, italiani o stranieri, nello studio della nostra lingua, desiderino migliorare il loro italiano parlato e scritto, la capacità di comprensione di un testo, le proprie potenzialità espressive, comunicative e relazionali, accrescendo autocoscienza e autostima, attraverso un’esperienza di formazione emozionante, artistica e creativa.

Le lezioni, con cadenza settimanale, da ottobre a maggio/giugno, si svolgeranno indicativamente il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30/20.00 e/o, se ci saranno molte richieste in tal senso, la sera dalle 19.30/20.00 alle 22.30/23.00.

I corsi, aperti a tutti, prevedono un’età minima di 14 anni ma sono valutabili, in casi eccezionali, anche ragazzi più giovani.

Il progetto culturale TeSt-TeatroStage, contempla inoltre la partecipazione degli allievi a tutte le fasi di costruzione di uno spettacolo, approcciando figure professionali coinvolte anche “dietro le quinte”, nonché costanti e continue integrazioni, applicazioni o prove sul campo, dei progressi conquistati durante l’anno:

– Reading letterari, letture drammatizzate e performance nei luoghi pubblici e di socialità, nei centri artistici e culturali, musei, biblioteche, librerie, scuole, edifici storici, ambienti naturali, parchi e giardini.

– Incontri, master class, laboratori intensivi con artisti, autori e tecnici esperti del settore.

– Cineforum, retrospettive, rassegne tematiche o monografiche su autori o interpreti del teatro e del cinema.

– Stagioni e rassegne teatrali periodiche con artisti e professionisti di interesse nazionale e internazionale.

Per informazioni e iscrizioni, chiamare o inviare messaggi whatsapp: 348 3736087.

TeSt-TeatroStage è su Facebook e Instagram.