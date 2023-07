Benevento, è polemica per le “partite di calcio” in piazza Santa Sofia.

Nasce l’indignazione da parte della popolazione di Benevento dopo aver visto le immagini di due ragazzi, che giocano a palla usando il portone della Chiesa, patrimonio Unesco, come rete.

Già in passato era stata disposta un’ordinanza dal sindaco Mastella che vietava di giocare a pallone in Piazza Santa Sofia. Una disposizione per la tutela del patrimonio artistico culturale che, purtroppo, non è stata rispettata.

Sale intanto il numero dei cittadini che auspicano ad un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine nonostante tutti, oramai, siano a conoscenza delle carenze di personale da parte della Polizia Municipale.