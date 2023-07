Benevento, passaggio delle Consegne al Rotary Club Valle Telesina.

Il Presidente Andrea Venditti subentra a Giuseppe Maturo.

Come ogni anno si rinnova la dirigenza del Rotary Club Valle Telesina. Il nuovo Presidente che avrà il compito di guidare il Club per l’anno 2023-24 è Andrea Venditti che subentra a Giuseppe Maturo.

La cerimonia si è svolta il 14 luglio. Dopo gli inni, i saluti, le proiezioni di immagini di attività di service svolte sul territorio e in collaborazione con altri club, è stato consegnato il collare alla presenza dell’Assistente del Governatore del Distretto 2101 Vincenzo Megna, al rappresentante del Rotary Club di Benevento Luigi Marino accompagnato dalla sig.ra Maria, soci e amici.

“Il mio auspicio per questo anno rotariano e per questo Club – ha sottolineato il presidente Andrea Venditti – è quello di ritrovar concretezza, unità, sincerità e trasparenza, il tutto coadiuvato dal coinvolgimento attivo di ogni Socio nel Service Rotariano. Da musicista e sommelier quale sono, c’è un termine che più di tutti accomuna i due mondi: l’armonia. Armonia come consonanza di voci e di strumenti che in accordo tra loro producono suoni gradevoli all’orecchio ed al cuore; armonia nel vino, come coerenza delle sensazioni percepite durante le fasi della degustazione.”

“Creiamo speranza nel mondo” è il motto dell’anno scelto dal presidente internazionale Gordon McInally. Anche il motto scelto dal nostro Governatore Ugo Oliviero del Distretto 2101 è perfettamente in linea con quello del presidente internazionale: “il Rotary delle comunità”. Come afferma Ugo Oliviero, bisogna prendersi cura delle persone, della loro salute e del loro benessere fisico e mentale. Bisogna farlo con maggior impegno perché gli strascichi del lockdown nelle comunità sono ancora vivi, ora più che mai.”

La serata si è conclusa con una piacevole conviviale e con l’augurio di buon service rotariano al Presidente Andrea Venditti, alla squadra e a tutti i soci.