Benevento, statua bronzea in onore del Prof. Franco Ascantini.

Lo scorso 12 luglio è arrivato l’ok dalla Giunta Mastella: qualche giorno prima, il 22 giugno, era stata l’associazione ‘I uagliuni du Prof’ – costituita recentemente da ex atleti biancocelesti – a chiedere l’autorizzazione per la collocazione dell’opera.

Franco Ascantini è stato una colonna per il rugby italiano e beneventano. Nel dicembre del 1966 insieme a Padre Antonio Bevilacqua e ad altri amici diede il via alla gloriosa storia del Rugby Benevento. Prima società della palla ovale sannita nata con lo scopo di unire ragazzi che avevano voglia di fare qualcosa di positivo, di lasciare un segno come poi è avvenuto nel mondo dello sport e non solo. Un cammino incredibile fino alla serie A. Una delle perle della carriera nella palla ovale dell’indimenticato docente, che è deceduto a Roma nel febbraio 2022.