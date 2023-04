Benevento, rientri importanti dall’infermeria, con la Spal sfida da non fallire

Continua la preparazione del Benevento, con l’importante match contro la Spal alle porte. Buone notizie per quanto riguarda l’infermeria: ieri El Kaouakibi è tornato in gruppo, e potrebbe essere convocato nel match al Vigorito. In dubbio la sua partenza dal primo minuto.

Dubbi invece su Veseli, che ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia destra in seguito a uno scontro di gioco. La sua condizione verrà valutata in giornata, ma in difesa torneranno anche Leverbe e Pastina che hanno scontato la squalifica, insieme a Glik che vuole dare il massimo per aiutare i suoi compagni a superare questo difficile periodo della stagione.

Schiattarella tornerà in campo da titolare al posto di Viviani, per provare a far male alla sua ex squadra. Nel reparto offensivo potrebbe esserci una chance per Ciano, dato che l’attaccante si è pienamente ripreso dopo l’infortunio che gli ha causato diversi mesi di stop. La trequarti sarà probabilmente formata da Ciano e Tello, alle spalle di Pettinari. Ogni decisione potrebbe essere cruciale, e Stellone sa bene l’importanza di questa partita e che un eventuale vittoria porterebbe benefici all’intero ambiente

Nella scorsa serata si è raggiunto il numero di 400 biglietti emessi per la “promo 2 gare”. Nonostante l’orario scomodo nel giorno di Pasquetta, i tifosi saranno presenti in massa allo stadio per cercare di trascinare la Strega ad un’ambitissima vittoria.