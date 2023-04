Avellino, interessante eventi filosofico “Aperitivo con l’ Ipnosi”

Nuovo ed interessante evento filosofico presso il bar Caffeoveggenza di Avellino, sito alla via Brigata Avellino 192, dove il giorno 7 aprile alle ore 19,00 verrà presentato “Aperitivo con l’Ipnosi” a cura di Steven De Lucia che ci riferisce che l’ipnosi è una tecnica utilizzata per raggiungere uno stato di profonda concentrazione, rilassamento e suggestione.

Ci sono molti benefici associati all’ipnosi, tra cui: Riduzione dello stress e dell’ansia: l’ipnosi può aiutare a ridurre i livelli di stress e ansia, migliorando il benessere mentale e fisico; Miglioramento del sonno: l’ipnosi può aiutare a migliorare la qualità del sonno, riducendo l’insonnia e favorendo il riposo notturno; Controllo del dolore: l’ipnosi può aiutare a ridurre il dolore, sia acuto che cronico, migliorando la qualità della vita; Miglioramento delle performance: l’ipnosi può aiutare a migliorare le performance in vari campi, come lo sport, la musica o il lavoro; Controllo dell’abitudine: l’ipnosi può aiutare a controllare alcune abitudini, come il fumo o l’alimentazione e favorire il raggiungimento di obiettivi di vita; Miglioramento della salute mentale: l’ipnosi può aiutare a migliorare la salute mentale, riducendo i sintomi di depressione e ansia; Potenziale terapeutico: l’ipnosi può essere utilizzata come metodo terapeutico per trattare diversi disturbi, come la fobia, il disturbo ossessivo-compulsivo o il disturbo post-traumatico da stress; Potenziale effetto antinfiammatorio: alcune ricerche hanno evidenziato un effetto antinfiammatorio dell’ipnosi, che potrebbe essere utile nel trattamento di alcune patologie infiammatorie.

In generale, l’ipnosi può essere un metodo efficace per migliorare la salute mentale e fisica di una persona, alleviare il dolore e favorire il raggiungimento di obiettivi personali conclude il titolare del bar Maurizio Caso Panza. Per la partecipazione all’evento si consiglia di prendere contatti con il bar Caffeoveggenza sito alla via Brigata Avellino 192.