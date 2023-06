Presentazione di Benevento Sport Village – Exclusive Caruso 1969Martedì 20 Giugno 2023

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 Caruso WineBakery & Cafè Corso Garibaldi, 102-104 Benevento.

Sarà illustrato lo stato di avanzamento del progetto con la presentazione:

-dell’area sportiva con dettagli, info e specifiche per prenotazioni e tornei;

-del programma delle serate, intrattenimento e spettacolo, punti food/cocktail e

culturali, sponsor sportivi e partnership commerciali;

-del Concerto di Clementino, con specifiche sui biglietti, che sancirà la

chiusura della stessa manifestazione, domenica 16 luglio 2023

Per informazioni sulla conferenza stampa: info@beneventosportvillage.it — 0824609175 — beneventosportvillage.it

Interverranno:

On. Mario Clemente Mastella, Sindaco di Benevento Francesco De Pierro, Vice sindaco di Benevento Luigi Ambrosone, Assessore alle Attività Produttive Renato Giordano, direttore artistico del festival “Benevento Città Spettacolo” Alessandro Pepe, presidente provinciale US Acli Francesco Griffini, titolare Studio Egeria Antonio Caruso, imprenditore ed ideatore dell’evento Fabrizio Feoli, event manager director Modera Grazia Caruso.