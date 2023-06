Benevento, trovato morto un 70enne nei pressi del Sannio

A far scattare l’allarme i familiari.

Di lui non si avevano notizie dal tardo pomeriggio di ieri, quando non era rientrato da casa dalla passeggiata che era solito fare per l’hinterland del capoluogo. Polizia e vigili del fuoco ne hanno ritrovato il cadavere a Torre Pagliara in tarda notte , una frazione del comune di San Nicola Manfredi. Inutile ogni tentativo di soccorso. A morire un 70enne di Benevento per un

fatale un malore.