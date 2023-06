Benevento, un freno allo spopolamento, più nascite.

E’ bene porre l’attenzione sull’ultimo dato dell’Istat relativo alla demografia nel Sannio.

Il dato Demo Istat vede un’erosione demografica da gennaio ad aprile del 2023: si passa da 262413 abitanti al primo gennaio a 261517 il 30 aprile 2023. Una perdita di 900 unità, che di certo non è cosa da poco. Nello stesso periodo del 2022 la perdita era stata di 1167 abitanti tuttavia, 267 in più, non è poco.

I primi 4 mesi del 2022 avevano visto un saldo negativo di 402 unità, nello stesso periodo dell’anno in corso il dato, sempre negativo, si riduce della metà: 204 cittadini in meno derivante dal saldo tra arrivi e addii, ma questo è un dato da prendere con le pinze visti i numerosi fattori da tenere in conto per valutarlo (possibili arrivi per motivazioni umanitarie, ad esempio).

Questi i dati dunque, che naturalmente non smuovono di un millimetro la questione demografica, drammatica, delle aree interne, e l’esigenza che entri nell’agenda politica non in maniera timida come fatto finora.