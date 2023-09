Benevento, weekend dedicato a Balcani e strategie belliche

A Benevento, contrada San Cumano, presso agriturismo “I Gelsi”, weekend dedicato a Balcani e strategie belliche, partendo dal periodo bizantino per arrivare ai giorni nostri, mentre incombe il rischio che tra Serbia e Kosovo si ripeta un altra Ucraina.

Sempre per medesimi motivi, sempre adottando le medesime strategie di propaganda da parte di incendiari che buttano benzina sul fuoco per potersi proporre come pompiere.

Venerdì sera cena con Mauro Mauri, giornalista e ricercatore con trentennale esperienza tra Sud Est Asiatico e penisola balcanica, che narrerà sul deliberato divulgare falsità per spingere le masse a sostenere l’entrata in guerra, ieri come oggi, ovunque nel mondo, dai paesi ex Jugoslavia all’Ucraina passando per la Birmania.

Sabato mattina dalle 10.00, dopo una breve introduzione, Luciano Cavuoto, maestro di arti marziali effettuerà dimostrazione di tecniche di lotta difensive con bastoni ed attrezzi agricoli.

Alle 16.00 agricoltura ed arti marziali sopravvissute in danze e rituali di Sud Italia e Balcani, con esibizione.

Alle 19.00 conferenza di Mauri sulla spinosa questione del Kosovo e del paradosso costituito dalla Serbia, che rischia di provocare un conflitto che destabilizzerebbe ulteriormente l’Europa, come gradito oltreoceano. Previste domande dei presenti e da remoto.

Domenica mattina alle 10.00 esibizione de “Gli arcieri del Sannio”, alle 16,00 il simbolismo del bastone, in agricoltura e pastorizia come nella difesa, con esibizione dell’Associazione Nazionale del Bastone Siciliano.

Alle 18.30 il professor Gastone Breccia, ricercatore di Civiltà Bizantina ed esperto di teorie belliche, con esperienze maturate in Afganistan e Kurdistan, approfondirà sulle tecniche militari nell’Impero Romano d’oriente.

Considerazioni di natura teologica di Luca Zolli dell’Associazione culturale San Cumano, che organizza gli incontri. Partecipazione libera con libera offerta.

Per info e prenotazione cena e pernottamento: 349 6825599