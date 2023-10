Calcio, l’Avellino batte 3-0 il Monopoli e passa il turno

Sorride l’Avellino nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. I lupi di mister Michele Pazienza sconfiggono 3-0 il Monopoli ed avanzano nella competizione riservata alle squadre della terza serie. Dopo il 4-0 rifilato nel match di campionato, altra larga vittoria contro i pugliesi. Le marcature sono state di Mulè e Gori nella prima frazione di gara e di Sgarbi negli ultimi minuti di partita. Da segnalare l’assenza dello zoccolo duro della Curva Sud, che ha deciso di esporre un drappo nero in segno di lutto, per solidarietà nei confronti di due tifosi biancoverdi.

I lupi aprono le marcature al minuto 18. Corner battuto di mancino da Maisto e Mulè svetta sulla difesa ospite, colpendo di testa e battendo Botis per l’1-0 biancoverde. Al 31esimo grande occasione sprecata dai padroni di casa. Maisto serve un assist al bacio per Marconi, il quale, solo davanti al portiere, sceglie la botta al volo. Pallone altissimo e grossa chance mandata al vento per l’attaccante dell’Avellino. Al minuto 44 i lupi raddoppiano. Gori, aiutato dal disturbo di Marconi al difensore avversario, raccoglie un lunghissimo lancio di Casarini. Il numero 35 scarta con una doppia finta Angileri e batte con precisione Botis.

Al 53esimo minuto pericoloso il Monopoli, con Simone che spreca di testa. Ottima, però, la risposta di Pane, bravo a restare in piedi e nella reazione al tocco ravvicinato dell’avversario. In chiusura di match l’Avellino trova anche il 3-0. Casarini serve Sgarbi, subentrato a Marconi, e scaglia un gran destro dai 20 metri. Pallone a mezza altezza che va ad infilarsi all’angolo alla destra di Botis, incolpevole anche in questa circostanza. Siamo al minuto 88. Dopo soli 2 minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine del match ed il passaggio del turno dell’Avellino.

Prossimo avversario dei lupi sarà il Foggia, nel secondo turno eliminatorio. I satanelli hanno sconfitto il Sorrento per 5-0. Buone indicazioni per mister Pazienza. In particolare, da segnalare la buona condizione delle seconde linee e dei fuori lista. Certamente una valutazione andrà fatta, alla luce dei troppi infortuni che, in questa fase del campionato, stanno falcidiando l’Avellino.

AVELLINO (3-5-2): Pane; Mulè, Benedetti, Ricciardi; Sannipoli, Maisto (82′ Mazzocco), Pezzella (77′ Palmiero), Casarini, Mundula (70′ Tozaj); Gori (70′ Cancellotti), Marconi (77′ Sgarbi). (All. Pazienza)

MONOPOLI (4-4-1-1): Botis; Sorgente, Angileri, Fornasier, Dibenedetto; Peschetola, Mazzotta, Cristallo (81′ Guglielmi), De Santis; De Palo; Simone (81′ Capobianco). (All. Tomei)

MARCATORI: 18′ Mulè, 44′ Gori, 88′ Sgarbi

AMMONITI: Angileri (M), Tomei (All. Monopoli), Casarini

RECUPERO: 1′ p.t, 2′ s.t.