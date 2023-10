Solofra, Ra.I.D Festivals 2023: penultimo appuntamento con la danza contemporanea a Palazzo Ducale Orsini.

Penultimo appuntamento a Palazzo Ducale Orsini di Solofra con Ra.I.D. Festivals 2023, la rassegna interregionale di danza contemporanea, realizzata con il sostegno del Comune di Solofra e il riconoscimento del MiC.

Venerdì 13 ottobre, alle 20.30, Art Garage, in “Ipazìa” di Emma Cianchi e Laura Matano, con musiche originali di Andrea Grossi e lavoro interpretato da oltre 10 danzatori sulla scena. Ispirato a Ipàzia, matematica, astronoma e filosofa greca antica, il lavoro gira intorno a energia, spazio, piccolo e grande movimento. Un lavoro corale. La poesia del luogo in dialogo con la poesia del corpo. Una creazione che trova la sua identità nel site specific.

RAID FESTIVALS OSPITA COME AS YOU ARE: L’ARTE NUDA DA OGNI PREGIUDIZIO. Prosegue anche “Come as you are: l’arte nuda da ogni pregiudizio”, progetto speciale MiC 2023, messo in piedi da Borderline Danza. Per la sezione teatro, domani sera, giovedì 12 alle 21, al Teatro 99 Posti di Mercogliano l’omaggio a Sarah Bernhardt IN-ITINERE con Tiziana Petrone, Hilde Grella e Paolo Capozzo. A cento anni dalla morte della celebre attrice teatrale, famosa per aver anticipato il moderno concetto di “star”, lodata dalla critica e adorata dal pubblico, lo spettacolo ripercorre le doti di un talento per le arti figurative fuori dal comune. Venerdì 13 ottobre alle 19.30, per la sezione danza, a Palazzo Orsini la performance “Pink Lady” di Virginia Spallarossa. Danzatrice, coreografa e performer, si forma professionalmente presso il Teatro alla Scala di Milano e l’Académie Princesse Graçe di Montecarlo; sposa la danza contemporanea studiando con i principali maestri di Release technique. Dal 2007 è danzatrice ed assistente della compagnia internazionale Déjà Donné.

INFO UTILI Per l’ingresso agli spettacoli di Ra.I.D. è obbligatoria la prenotazione. Per ulteriori informazioni info@raidfestivals.com; 338 661 2660 o +39 3280086002.