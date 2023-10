Calcio, Avellino: solo 21 convocati per il match contro il Monopoli

Sarà piena emergenza per l’Avellino nel confronto casalingo contro il Monopoli, valevole per la Coppa Italia di Serie C. Solo 20 elementi convocati da mister Pazienza. Tre sono i primavera, ovvero Mundula, Fusco e Tozaj. Si rivedono i 3 calciatori finiti ai margini della rosa biancoverde: Casarini, Mazzocco e Maisto. Ricordiamo che per le partite di coppa è possibile schierare anche i calciatori non inseriti nelle liste valevoli per il Campionato di terza serie. Di seguito il comunicato dell’US Avellino.

“In vista del match tra Avellino e Monopoli, previsto per il primo turno eliminatorio della coppa Italia di serie C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti;

Difensori: 2 Ricciardi, 5 Benedetti, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 58 Mundula;

Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 18 Mazzocco, 33 Pezzella, 99 Casarini;

Attaccanti: 8 Varela, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 51 Fusco, 55 Tozaj, 77 D’Amico.”

La società irpina ha allegato anche il report sugli assenti per il match di domani, con fischio d’inizio alle ore 18:30. Ben 7 calciatori risultano infortunati, cui si aggiungono due defezioni, quelle di capitan Tito e di Armellino, per squalifica. Ecco il report dell’Avellino:

Thiago Cionek dopo essere uscito per un problema muscolare in Messina – Avellino è stato tenuto a riposo prima di sottoporsi ad esami strumentali che verranno praticati per comprendere l’entità dell’infortunio.

Luca Falbo sta proseguendo il programma di riabilitazione per recuperare dall’infortunio al terzo medio del bicipite femorale destro.

Jacopo Dall’Oglio ha avviato il programma di riabilitazione per recuperare dall’infortunio al capo lungo dell’adduttore destro.

Sonny D’Angelo ha continuato il programma di riabilitazione per recuperare dal trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra.

Cosimo Patierno in seguito ad uno scontro di gioco in Messina – Avellino è uscito dolorante al gemello esterno destro. Ha praticato esami strumentali e si è in attesa del consulto specialistico della clinica Villa Stuart.

Michele Rigione è uscito anzitempo dalla gara Messina – Avellino per aver accusato un dolore al capo lungo del bicipite femorale sinistro. Anche per lui si è in attesa del consulto specialistico della clinica Villa Stuart.

Raffaele Russo sta continuando il programma di riatletizzazione per l’infortunio al legamento crociato.

Fabio Tito e Marco Armellino sconteranno un turno di squalifica in questa competizione.