Benevento, fretta di realizzare l’InfoPoint: reperti archeologici utilizzati per la corsia degli autobus.

In piazza Cardinale Pacca sono in corso ancora due scavi archeologici ma il dirigente del Comune, Antonio Iadicco, senza aspettare l’esito dei sondaggi, ha già autorizzato la costruzione sui reperti archeologici dell’Info Point e servizi connessi.

Da ieri mattina, alcune strutture storiche trovate dagli archeologici sono utilizzate per contenere, senza alcun sistema di protezione, lo strato di pietre della massicciata per la nuova corsia degli autobus.

Anche per realizzare i nuovi marciapiedi è prevista la copertura con cemento di una parte del pavimento in mosaico romano per il quale era stata annunciata la protezione con un vetro che invece non è più prevista nel progetto di variante di Iadicco.

Altra Benevento ha inviato una nuova segnalazione al Soprintendente Gennaro Leva e nei prossimi giorni presenterà un esposto alla Procura della Repubblica.