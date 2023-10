Avellino, la libreria gratuita del Caffeoveggenza è un successo

La Libreria Gratuita del Caffeoveggenza di Avellino: un’oasi letteraria che salva i libri dalla distruzione.

Avellino, la libreria gratuita del bar Caffeoveggenza ha raggiunto un importante traguardo nella sua missione di promuovere la cultura e la lettura nella comunità locale. Infatti ha distribuito ben 3000 libri di vario genere, contribuendo in maniera determinante alla salvaguardia di queste preziose opere dalla distruzione. Situata all’esterno del rinomato bar Caffeoveggenza, la Libreria Gratuita è diventata un punto di riferimento per gli amanti della lettura e per coloro che desiderano fare anche donazioni di libri. Questa iniziativa unica nel suo genere ha permesso di sviluppare e mantenere una collezione di libri di qualità, accessibile a tutti, senza alcuna limitazione economica.

Dal suo primo giorno di apertura, la Libreria Gratuita ha dimostrato il suo enorme valore per la comunità. Grazie alla generosità dei donatori e all’entusiasmo del team del Caffeoveggenza, migliaia di libri, provenienti da diverse epoche e di vario genere, sono stati salvati dall’oblio e trovato una nuova vita nelle mani dei lettori. Il nostro obiettivo principale è stato quello di preservare il valore intrinseco della lettura e rendere l’accesso ai libri una possibilità per tutti, ha dichiarato il proprietario del Caffeoveggenza, Maurizio Caso Panza; “Siamo orgogliosi di aver superato il traguardo dei 3000 libri distribuiti. Ciò dimostra quanto la nostra comunità abbia a cuore la cultura e l’importanza della lettura”.

La Libreria Gratuita del Caffeoveggenza non è solo un luogo in cui si possono trovare libri gratuitamente, ma è anche un luogo di scambio e condivisione di idee. Ogni giorno, gli amanti della lettura si riuniscono, condividono le proprie raccomandazioni e creano un’atmosfera accogliente, dove il dialogo e la passione per la lettura si intrecciano.

La salvaguardia dei libri è un compito importante e il Caffeoveggenza di Avellino sta dimostrando quanto sia significativo preservare il patrimonio culturale e letterario. La Libreria Gratuita è diventata una risorsa inestimabile per la comunità locale, offrendo opportunità di conoscenza e crescita personale a tutte le persone, indipendentemente dalla loro provenienza economica o sociale.

Il Caffeoveggenza di Avellino si impegna a continuare questa importante missione e ad ampliare l’accesso alla lettura attraverso la Libreria Gratuita. Incoraggiamo tutti coloro che hanno a cuore la cultura e il valore dei libri a partecipare a questa iniziativa e a donare i loro libri, garantendo che possano essere apprezzati da nuovi lettori e sottratti alla distruzione.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per contribuire, si prega di contattare il Caffeoveggenza di Avellino ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Via Brigata Avellino 192, Avellino

Telefono: 0825 461252

Sito Web: www.caffeoveggenza.it