Prima categoria: Real S.Martino V.C. e Sporting Ponte calano il poker

Real San Martino Valle Caudina e Sporting Ponte calano il poker. Sono 4 le vittorie consecutive delle compagini sannite nel campionato di Prima Categoria girone D, confermandosi in testa alla classifica a punteggio pieno.

Con una doppietta di Fusco, lo Sporting Ponte, liquida la pratica contro Passo Eclano, mentre il Real San Martino V.C. batte a domicilio la Folgore Lacedonia per 4-1. Di Iollo (doppietta), Di Blasio e Papa le reti per il Real.

Resta in scia delle prime due la Polisportiva Bisaccese che ha sconfitto per 3-2 tra le mura amiche del campo “Aldo Scotece” la Vis Ariano Accadia.

Ennesima sconfitta per l’Atletico Cerreto, ancora a secco di vittorie in questo campionato. Questa volta ad avere la meglio è il Vitulano, che grazie alle reti di Cembalo e Dragone portano a casa 3 punti importantissimi per la classifica.

Perde ancora anche lo Sporting Venticano. L’avversario di giornata è l’US Ariano che ha la meglio contro i venticanesi grazie alla rete di Martino.

Un buon pareggio per il Bonito, che si porta a quota 2 punti contro il Real San Nicola Manfredi. A Conza per i padroni di casa, risponde Zullo per gli ospiti.

L’Orsara di Puglia batte di misura, per 3-2 il We’ll Come United portando a casa 3 punti importanti.

La classifica dopo 4 giornate:

1. Real San Martino V.C. 12

2. Sporting Ponte 12

3. Bisaccese 10

4. Vitulano 7

5. US Ariano 7

6. Orsara di Puglia 6

7. Real S.Nicola Manfredi 6

8. Vis Ariano Accadia 5

9. Lacedonia 4

10. Bonito 2

11. We’ll Come United 2

12. Sporting Venticano 1

13. Passo Eclano 1

14. Atletico Cerreto 1

