Eccellenza: ancora una sconfitta per l’Audax Cervinara. Sarnese in testa.

Dopo il tonfo casalingo nell’anticipo di ieri della Virtus Avellino contro la Scafatese 1922, la Sarnese non fallisce il colpo per portarsi al primo posto in classifica, battendo il Buccino Volcei per 1-0.

Partita molto combattuta e risultato ancora fermo al 72° quando Pellecchia su assist si Yeboah insacca la rete dell’1-0. Esordio vincente e primato in classifica per mister Pirozzi. Un inizio niente male.

Esordio amaro invece per mister Massimo Russo, che ha preso il posto di mister Casale con l’Audax Cervinara. I biancoazzurri escono sconfitti dallo stadio comunale “Raffaele Guariglia” di Agropoli, contro la squadra di mister Salvatore Ambrosino. La rete su rigore di Rabbeni consente ai cilentani di agguantare la prima vittoria in campionato e di superare proprio l’Audax Cervinara in classifica, in quello che è stato un vero scontro salvezza.

Porta a casa un pareggio casalingo l’Apice Calcio contro il Santa Maria La Carità. Un 2-2 che di fatto muove la classifica per entrambe le formazioni ma che rimanda nuovamente l’appuntamento con la vittoria, con i padroni di casa appena fuori dalla zona Playout.

2-1 del Giffoni Sei Casali contro il Salernum Baronissi. Le reti di D’acierno e Irpino per i padroni di casa, alle quali risponde Santonicola per gli ospiti.

Uno scialbo 0-0 tra Calpazio e Costa d’Amalfi, che impedisce agli ospiti di agganciare la Sarnese in testa alla classifica.

La classifica dopo 7 giornate:

1. Sarnese 16

2. Costa d’Amalfi 14

3. Scafatese 14

4. Castel San Giorgio 14

5. Virtus Avellino 14

6. Calpazio 13

7. Giffoni Sei Casali 13

8. Sapri 11

9. S.Maria La Carità 11

10. Buccino Volcei 10

11. Apice Calcio 8

12. S.Antonio Abate 8

13. Città di Solofra 8

14. Salernum Bellizzi 7

15. Agropoli 4

16. Pro Sangiorgese 3

17. Audax Cervinara 3

18. Faiano 2

foto: pagina Facebook Sarnese 1926