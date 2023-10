Mercogliano, l’Apple Pie celebra il Coming out Day

Nuovo appuntamento del calendario di eventi promosso dall’associazione “Apple Pie: l’amore merita Lgbt+”. Si terrà infatti questo pomeriggio, sabato 14 ottobre, l’incontro dal titolo “Orgogliosamente autentici: storie su tela” organizzato in occasione del Coming out Day.

Alle ore 17:00, presso il centro sociale “Pasquale Campanello” di Mercogliano, l’associazione darà vita a un momento di aggregazione, durante il quale gli ospiti racconteranno le proprie esperienze personali di coming out, così da infondere coraggio e consapevolezza a chi sarà presente per ascoltarle. Inoltre, verrà proposta un’esperienza laboratoriale. Attraverso colori e pennelli, cioè, i partecipanti potranno esprimere il loro sentire, in un’atmosfera di sostegno e comprensione.

«Siamo ben consapevoli del fatto che quello del coming out sia un argomento molto complesso e ampio – afferma il direttivo di “Apple Pie” – e per questo abbiamo voluto pensare a un evento che riuscisse a comunicarlo al meglio. Per una persona della comunità Lgbt+ riuscire a creare armonia tra il proprio essere e l’ambiente che la circonda può rappresentare un passaggio molto difficile e doloroso. Le testimonianze che porteremo oggi, perciò, potranno dare forza a chi non riesce a superare la paura.

Allo stesso tempo, invitiamo tutti a prendere parte al nostro incontro, a prescindere dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere di ciascuno. Perché solamente conoscendo l’altro, provando a immedesimarci nelle storie altrui, potremo abbattere i muri della diffidenza e, soprattutto, arginare i fenomeni di omofobia».