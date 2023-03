Castel Baronia, mostra di cartoline poetiche di Graziella Di Grezia.

La mostra “Cartoline poetiche irpine” di Graziella Di Grezia fa il suo esordio a Castel Baronia. Il comune in provincia di Avellino che ha dato gli illustri natali al giurista P.S. Mancini ospiterà l’evento negli spazi del suo suggestivo Chiostro di Santo Spirito e presso la Sala Consiliare, da sabato 1 a sabato 8 aprile 2023 con ingresso libero dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 1 aprile 2023 alle ore 17.30, con la presenza della poetessa Graziella Di Grezia e del primo cittadino di Castel Baronia, Felice Martone.

Il percorso espositivo “Cartoline poetiche irpine” si compone di 20 poesie rappresentate in una veste inedita, innovativa, che riconnette a uno storico modo di comunicare e di manifestare sentimenti ed emozioni. “La cartolina ha sempre rappresentato un atto rivoluzionario, economica e sintetica rispetto a una lettera e capace di veicolare contenuti grafici e fotografici con efficacia – spiega l’ideatrice della mostra nonché autrice delle liriche inedite, Graziella Di Grezia – Da quella concezione originaria, ho voluto riprendere l’idea di veicolare i miei versi poetici anche in una maniera diversa dal solito, e devo dire che i riscontri in termini di gradimento mi stanno dando profonda soddisfazione”.

La Baronia è un’area molto suggestiva e affascinante del territorio irpino, questa mostra vuole anche rappresentare un ulteriore slancio nei confronti della scoperta del territorio e delle bellezze che custodisce. “E’ una zona molto ricca di bellezza, tradizione, valori che meritano di essere sottolineati. A questo proposito ringrazio di cuore il sindaco di Castel Baronia, Felice Martone, con la collaborazione anche del vicesindaco Carmine Famiglietti, per aver abbracciato il progetto della mostra con tanto entusiasmo e piena collaborazione. Ci tengo inoltre a sottolineare che questa occasione rappresenta anche un invito a visitare le due permanenti presenti presso il Museo Archeologico di Carife e presso la Banca della Memoria di Vallesaccarda, fortemente volute dai sindaci Antonio Manzi e Franco Archidiacono. In una sorta di percorso poetico che vuole mettere a disposizione del pubblico un modo diverso per diffondere cultura poetica e creativa, e per valorizzare le risorse artistiche del territorio”.

Tutti gli interessati a vivere un percorso poetico che stimoli la riflessione e metta in circolo emozioni e sentimenti sono invitati a partecipare alla mostra “Cartoline poetiche irpine” di Graziella Di Grezia da sabato 1 a sabato 8 aprile 2023, con ingresso libero dalle ore 9.00 alle ore 13.00, che ha luogo a Castel Baronia (negli spazi del Chiostro di Santo Spirito e Sala Consiliare).

Inaugurazione dell’evento: sabato 1 aprile 2023 ore 17.30. La mostra è patrocinata dal Comune di Castel Baronia.