Castel Volturno: visite prevenzione cancro al seno e melanomi

Domenica 22 ottobre presso l’Ics “G. Garibaldi” di Castel Volturno (CE), in via San Rocco 30, si terrà la “Giornata di prevenzione senologica & dermatologica” organizzata dall’associazione Oltre il Rosa la Forza della Vita in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi”, grazie alla gentile disponibilità del Consiglio d’Istituto e della dirigente scolastica Dott.ssa Elisabetta Corvino, col patrocinio del Comune di Castel Volturno. Le visite senologiche e le ecografie mammarie saranno eseguite dal dott. Ghassan Merkabaoui – che tra l’altro è presidente dell’Associazione – dal dott. Roberto Buonaiuto, dalla dott.ssa Giuseppina Crimaldi e dalla dott.ssa Vincenza Cantile. Le visite dermatologiche con screening nevi e melanomi saranno eseguite dal dott. Michele La Vedova. Per prenotarsi è possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle 11:00 alle 13:00 ai seguenti numeri: 391.4347593 (visite senologiche) e 333.2114955 (visite dermatologiche).