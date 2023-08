Castelfranci, tutto pronto per la Sagra dei Cavatielli

Tutto pronto per la Sagra dei Cavatielli che si terrà stasera, mercoledì 9 e giovedì 10 Agosto 2023 a Castelfranci.

L’evento è organizzato dalla Misericordia locale, per celebrare il tipico piatto di pasta fatto a mano, accompagnato dal sugo al pomodorino fresco o al ragù. Per ogni cavatiello la pasta viene stesa, tagliata in parti uguali e cavata con le punta delle dita, conferendogli la particolare forma che gli dà il nome. Diffusi come piatto tradizionale di tutta l’Irpinia, ottengono il riconoscimento P.A.T. dal Ministero delle Politiche Alimentari, Agricole e Forestali.

Le serate saranno accompagnate da musica locale per vivere al pieno un momento di spensieratezza e divertimento.