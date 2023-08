Castelpagano, operaio rimasto ferito in un cantiere

Momenti di terrore questa mattina per un operaio rimasto ferito in un cantiere a Castelpagano, trasportato poi in elicottero all’ospedale del Mare di Napoli.

L’uomo, residente in provincia di Napoli, si trovava per effettuare alcune trivellazioni per sondaggi con la ditta per la quale lavora.

All’improvviso e per cause ancora in corso di accertamento, sembra che il mezzo sul quale stava lavorando si sia capovolto travolgendolo. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri – anche il Nucleo ispettorato del Lavoro – i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’elicottero che si è alzato in volo da Napoli. Sull’accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri.

Le condizioni dell’operaio non dovrebbero essere gravi.