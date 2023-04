Cerreto Sannita: arrestato uomo, aveva una pena da scontare.

Nel pomeriggio di ieri durante l’esecuzione di specifici servizi di controllo del territorio predisposti dal Sig. Questore della Provincia di Benevento e volti a contrastare fenomeni delinquenziali nella Valle Telesina, personale della Volante del Commissariato di Telese Terme, diretto dal Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Elio BENEDUCE, alle ore 14.30 circa, lungo l’arteria stradale SS 265 VAR, al KM 9 ricadente nella giurisdizione del Comune di Melizzano (BN), intimava l’alt ad un veicolo Fiat Grande Punto con due persone a bordo, un uomo ed una donna, viaggianti in direzione di Napoli.

Da controllo in Banca dati, l’uomo L. G., classe 1974, originario di Pompei ma domiciliato a Cerreto Sannita (BN), risultava destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro, in virtù del quale questi era da arrestare e tradurre presso il più vicino istituto Penitenziario per espiare la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per il reato di truffa plurima e continuata.

In sua compagnia viaggiava una donna che, da primi accertamenti, risultava essere ignara della situazione giudiziaria del LANGELLOTTI che, tratto in arresto, veniva accompagnato presso questi uffici per le incombenze di rito e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale Capodimonte di Benevento a disposizione della competente A.G.