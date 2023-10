CS: Grotta forza sette. Gli irpini piegano il San Vitaliano con un secco tre a zero

Nessuna partita è scontata neanche se sulla carta si parte da favoriti.

Questo è l’atteggiamento messo in campo dal Lions Grotta, che con audacia porta a casa una vittoria fondamentale.

I ragazzi di mister D’Alessandro partano subito forte e dopo appena 5 minuti, trovano il vantaggio con il solito Antonio Riccio abile a concretizzare una bella azione corale.

Il Lions non demorde continuando a macinare gioco, con una manovra avvolgente dando una grande prova di carattere.

Infatti, passano appena due minuti e Andrea Barbiero trova il raddoppio spiazzando il portiere avversario.

Questo uno – due così rapido, non toglie l’entusiasmo agli Irpini, che alla mezz’ora del primo tempo calano il tris nuovamente con Antonio Riccio.

Messa in cassaforte la partita, i ragazzi di mister D’Alessandro gestiscono il risultato con molta prudenza.

Da registrare due nelle azioni della squadra locale, neutralizzate dall’estremo difensore dei Lions, Giulio Sciretta.

A termine del match, mister Matteo D’Alessandro dichiara: “Siamo stati bravi nei primi 30 minuti a portarci subito in vantaggio. Certamente, partite del genere non si possono gestire. Abbiamo tanto da migliorare, ma ci portiamo a casa questa importante vittoria”.

Ufficio stampa Lions Grotta