Israele ordina l’evacuazione dell’ospedale di Al-Quds. La nota della Mezzaluna Rossa Internazionale

Tramite l’account ufficiale X, la Mezzaluna Rossa Palestinese fa sapere di aver avuto l’ordine da Israele di evacuare l’ospedale di Al-Quds, nella striscia di Gaza, poiche “nelle prossime ore sarà bombardato“.

Continuerà, dunque, l’azione di bombardamento ed invasione di Israele, non curanti, ancora una volta, delle norme previste dal Diritto Umanitario Internazionale.

Infatti l’Articolo 18 della Convenzione di Ginevra recita testualmente: ” Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto.

Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell’articolo 19, potessero privarli della protezione.

Gli ospedali civili saranno contrassegnati, sempreché vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l’emblema previsto dall’articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

In considerazione dei pericoli che la prossimità di obiettivi militari può costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinché tali obiettivi ne siano possibilmente lontani.”

foto: account X della Mezzaluna Rossa Palestinese