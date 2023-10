Guerra Israele-Palestina, il Papa: “Cessate il fuoco. La guerra è sempre una sconfitta”

Nuovo accorato appello di Papa Francesco, durante l’Angelus odierno, per lo stop all’azione militare di Israele contro Hamas ed i territori palestinesi. “A Gaza si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi. Nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi. Cessate il fuoco! Fermatevi, fratelli e sorelle. La guerra sempre è una sconfitta. Continuiamo a pregare per la grave situazione in Palestina e in Israele e per le altre regioni della guerra.” queste alcune delle parole del Pontefice.

Nel frattempo, sembra, che Israele abbia riaperto la seconda conduttura idrica per Gaza dopo vari giorni dalla chiusura, consentendo agli abitanti di Gaza di riavere un livello di acqua sufficiente per vivere.