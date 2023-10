CS: Lions Grotta riparte. Vittoria importante contro il Saviano

Riceviamo e pubblichiamo:

“Un gruppo che rispecchia un concetto chiaro, l’essere una squadra vera. Ripartire dopo la delusione della sconfitta immeritata di Montemiletto non era semplice, ma con carattere i ragazzi di mister D’Alessandro sono ripartiti con coraggio.

La sfida casalinga contro il Saviano non era semplice, perché in questo campionato nessuna partita può essere data per scontata.

I Lions partono subito forte e dopo appena cinque minuti vanno a segno con il solito Antonio Riccio.

Gli ospiti trovano subito il pareggio con l’ex serie A, Cozzolino.

La prima frazione di gioco va a fasi alterne con molte interruzioni da parte del direttore di gara, che al 43’ esimo manda sotto la doccia il difensore del Baiano, Paolo Jervolino.

Il Lions Grotta non si da per vinta e continua a macinare gioco.

Carmine De Mari (entrato nella ripresa), serve una sponda da attaccante di razza, favorendo la progressione di Riccio abile a servire l’assist per Flammia, che riporta in vantaggio la squadra di casa.

Quarto gol stagionale per il difensore grottese, che dopo la tripletta contro il Carotenuto continua ad offrire prestazioni di grandi livello.

I ragazzi di mister D’Alessandro continuo a produrre diverse occasioni da gol, ma senza trovare successo.

Da registrare nel finale il palo di Cozzolino con un gran tiro da fuori.

La partita termina sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa.

Nel post partita, mister D’Alessandro si dice soddisfatto a metà: “Non possiamo tenere aperte partite del genere. Dobbiamo migliorare sotto porta, essere più incisivi. Certamente mi porto a casa le cose positive, con i ragazzi che cercano sempre di costruire gioco senza buttar via palloni. I risultati parlano, ma dobbiamo continuare a lavorare su diversi aspetti. Rialzarsi dopo la beffa di domenica scorsa non era semplice, ma ci siamo riusciti”.

Ufficio stampa Lions Grotta