Dedica la sua tesi di laurea a tutti gli studenti, presenti, futuri e passati. Un messaggio di speranza e coraggio.

Colpiscono le parole della neo dottoressa Lucia Mercurio, la quale, alla luce di tutti i tristi avvenimenti che sono venuti alla luce su questo tema negli ultimi periodi, ha deciso di dedicare un messaggio a tutti nella sua “dedica” sulla sua tesi di laurea. Un messaggio di coraggio e di speranza da condividere.

“A chi non ce l’ha fatta a reggere la pressione e l’ansia che ogni percorso universitario comporta, a chi ha avuto difficoltà a mostrare le proprie paure, a chi si è rinchiuso dentro sè stesso, a chi non riusciva a superare gli esami durante il periodo pandemico, a chi si è sentito giudicato, a chi si è sentito solo, perso, abbandonato, a chi non voleva deludere i propri genitori, a chi non ha retto il peso delle bugie, alle vite spezzate. Abbiamo tutti il dovere di lottare anche per voi”.

Messaggio soprattutto rivolto a coloro che hanno interrotto il corso della loro vita per il peso, talvolta insopportabile, di non riuscire ad essere o a fare quello che gli altri si aspettavano.

Saranno in molti gli studenti, presenti, futuri e passati e ritrovarsi nelle sue parole.

La giovane venticinquenne invita tutti a non mollare mai, dovrebbe esserci più attenzione, più ascolto. Rivolge il messaggio anche ai professori, agli educatori, agli psicologi.