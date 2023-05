Del.Fes Avellino, le parole dell’assistant coach Salvatore Formato

L’IVPC DelFes Avellino riparte dopo la vittoria contro il Pescara Bk 2.0, ora testa all’ultimo match della regular season contro i Lions Bisceglie, prima degli spareggi per restare in Serie B.

L’assistant coach della squadra irpina, Salvatore Formato, ha spiegato: “Gestiremo la situazione lavorando come fosse una settimana normale. Prepareremo la gara con Bisceglie come abbiamo fatto con tutte le altre partite. Scenderemo in campo per vincerla senza preoccuparci troppo dei risultati dagli altri campi. Solo a fine partita andremo a guardare la posizione raggiunta, consapevoli già del fatto di avere il vantaggio del fattore campo sicuro dalla nostra parte, ottava o settima posizione che sarà. Qualche rammarico c’è per la squadra che siamo adesso e per come ci siamo assestati dopo il mercato di riparazione, ma in questo momento, pensare a ciò poteva essere non ha senso. Siamo focalizzati sull’obiettivo che la società ci ha richiesto”.

Sul coach Andrea Crosariol: “Andrea è stata una sorpresa. Lo conoscevo da giocatore, non da allenatore. Sicuramente il suo approccio, totamente differente rispetto a quello di Giovanni, ci ha giovato. È un allenatore giovane, ma ha tutta l’esperienza del campo da giocatore ed è un ex giocatore che ha voglia di studiare, imparare. È molto curioso e tutto questo è stato utilissimo. Mi aspettavo potesse esserci un cambio di rotta da parte della squadra, ma non così repentino”.