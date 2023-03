Del.Fes Avellino, le parole di Traini prima della sfida con il Roseto

Andrea Traini ha parlato dell’ambiente in casa IVPC DelFes Avellino a seguito delle quattro vittorie consecutive e con la sfida contro la Liofilchem Roseto alle porte. Ecco le sue parole:

“Vincere aiuta a vincere. Dopo Caserta è scattato qualcosa. Abbiamo avuto altre tre gare di fiducia. Adesso, però, pensiamo a Roseto, affronteremo una delle squadre più forti del nostro girone. Andiamo là consapevoli che sarà difficilissima, ma proveremo ovviamente a vincere. Andremo lì con la consapevolezza che ci vorrà la gara perfetta. Dovremo allenarci, mentalizzarci su cosa occorre, su quello che ci dirà il coach e lo staff tecnico. Andiamo con un po’ di leggerezza perché comunque siamo consapevoli che per battere i prossimi avversari nel loro impianto ci vorrà un’impresa. Proveremo a farla”.

“La squadra ha bisogno di tutti. – ha aggiunto Traini – Anche Ricky (Arienti, ndr) ha fatto una gran partita. Anche Marco Venga, che ha giocato poco e fatto bene, Gio (Carenza, ndr) con pochi punti, ha però dato una grande mano per altri dettagli. Il basket si gioca in 5 e con la panchina, quindi in 10. Siamo fortunati a poter entrare dalla panchina, in gestione con l’allenatore. Ci garantisce intensità per tutti i 40 minuti”.