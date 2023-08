Durazzano, cresce l’attesa per Gustarte, dal 31 agosto al 3 settembre.

Si avvicina sempre più l’apertura del sipario sul palcoscenico del centro storico di Durazzano dove avrà luogo ‘Gustarte’, la manifestazione che intende abbinare arte e enogastronomia. Tanti gli appuntamenti enogastronomici nel ricco calendario della sesta edizione: quattro show cooking in programma, uno per ogni serata a partire da giovedì 31 agosto sino al 3 settembre. La location degli show coking, dal titolo ‘Sapori d’Arte’, sarà come sempre il cortile di ‘Palazzo Cice’, storico edificio del centro storico usualmente adibito a scuola alberghiera. Per la kermesse durazzanese di quest’anno saranno ospiti una rappresentanza dei migliori chef sanniti e campani. Ci saranno anche due appuntamenti organizzati dal presidio Slow Food – Valle Caudina che, presso il ‘Palazzo Stasi’, venerdì 1 e sabato 2 settembre a partire dalle ore 18,30, terrà due ‘Laboratorio del Gusto’. Per quanto riguarda il viaggio enologico, il programma prevede due masterclass. Venerdì 1 settembre, alle 20.30, si terrà una degustazione con le rarità bianche campane; Sabato 2 settembre, sempre alle 20,30, in scena le rarità rosse regionali. Ma ci saranno pure due degustazioni bendate, per far conoscere l’importanza e le differenze dei diversi territori di produzione: venerdì 1, alle 21.30, in scena il vitigno Falanghina, sabato 2, alle 21.30, in scena il vitigno Aglianico.

Info e prenotazioni per show cooking e degustazioni: www.gustarte.org – 327-8351634.

Altro piatto forte dell’evento sarà un interessante percorso del gusto che ospiterà circa trenta aziende del territorio per far assaporare tante tipicità (salumi, carne, formaggi e molto altro) e anche la brennula, tipico tarallo dalla caratteristica forma ad otto (di forma irregolare) che si produce nel ristretto territorio di Durazzano, Sant’Agata dei Goti, Dugenta e Limatola (negli altri paesi chiamata nfrennula), che si fregia del marchio Prodotto Agroalimentare Tradizionale (Pat).

Non meno importante sarà l’aspetto artistico, presente nelle sue varie forme e rappresentazioni con mostre, eventi teatrali e concerti di musica popolare.

Giovedì 31 Agosto ore 20.00 “largo Sant’Alfonso” ’inaugurazione di ‘Gustarte 2023’;

21.30 Giardino pensile ‘Palazzo Stasi’: esibizione teatrale a cura di Airolandia dal titolo “La vecchia scorticata” (lo spettacolo sarà riproposto alle 22.30);

00.00 Cortile ‘Palazzo Cice’: l’altro Gustarte powered by A&L events.

Venerdì’ 01 Settembre ore 20.00 “largo Sant’Alfonso” apertura stand di ‘Gustarte 2023’

21.30 Giardino pensile ‘Palazzo Stasi’: esibizione teatrale a cura di ‘O Capitano d’o Vico Pazzariello dal titolo “Napoletana ovvero chicchi di filosofia tra una canzone ed una poesia”;

00.00 Cortile ‘Palazzo Cice’: l’altro Gustarte powered by A&L Events.

Sabato 2 settembre ore 20.00 “largo Sant’Alfonso” apertura stand di ‘Gustarte 2023’

21.30 Giardino pensile ‘Palazzo Stasi’: esibizione teatrale a cura di ‘O Capitano d’o Vico Pazzariello dal titolo “Napoletana ovvero chicchi di filosofia tra una canzone ed una poesia”;

00.00 Cortile ‘Palazzo Cice’: l’altro Gustarte powered by A&L events.

Domenica 3 settembre Ore 20.00 “largo Sant’Alfonso” apertura stand di ‘Gustarte 2023’

18.30 Giardino pensile ‘Palazzo Stasi’: laboratorio “ricicliAMO REsponsabilmente” a cura delladottoressa Selvaggia Nespolino;

00.00 Cortile “Palazzo Cice”: l’Altro Gustarte powered by A&L events

Ma ‘Gustarte’ significa anche solidarietà. Durante le serate della manifestazione sarà di scena anche l’artista laurentino Alfonso Ruggieri, che animerà lo spazio di Palazzo Piscitelli realizzando una tela che nel prossimo periodo natalizio sarà oggetto di un’asta nell’ambito di una serata solidale con cena-degustazione, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’evento rientra nel progetto POC Cultura Campania ‘Corteo Storico Aragonese: Appia Regina Viarum’, finanziato dall’assessorato al Turismo della Regione Campania e che ha come capofila il Comune di San Maria a Vico e coinvolge anche quelli di Arpaia, Cervino, Forchia e San Felice a Cancello.