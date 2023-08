Montefusco, la 44^ Sagra di Sant’Egidio dal 28 al 30 agosto.

Ad opera della Pro Loco Montefusco e ASD Montefusco, in collaborazione con il comune di Montefusco, dal 28 al 30 agosto 2023, si terrà la 44^ Sagra di Sant’Egidio.

Giorni ricchi di appuntamenti tra storia, tradizione, enogastronomia, spettacolo, tombolo, agricoltura, cultura, promozione del territorio e orgoglio irpino. Quest’ anno la fiera riserverà tante novità.

Il giorno 28 agosto alle ore 18 discesa della bandiera con trombonieri e sbandierati di Cava dei Tirreni. Si partirà dal centro storico di Montefusco, in piazza Castello, e a piedi si giungerà in località Sant’Egidio per il taglio del nastro che darà il via all’evento targato rilancio delle aziende.

Il 29 agosto alle ore 19.00 ospite d’eccezione, Natalia Titova, che darà il tocco di eleganza e di stile ad un meraviglioso defilé di alta moda.

Per concludere il 30 agosto alle ore 19.00, nel quartiere fieristico, arriverà il cantante Gigione e nei tre giorni non mancheranno la mostra d’arte e la tradizionale degustazione di vini organizzata in sinergia con l’Onav di Avellino.