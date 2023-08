Avellino, incidente sul pedalò: un avellinese salva una famiglia.

Ieri, presso Torre Melissa, durante un sereno pomeriggio afoso si è sfiorata una tragedia. La dinamica dell’accaduto ancora necessita di delucidazioni e chiarimenti, ma per ora, ciò che sappiamo è che uno dei bagnanti ha notato che un pedalò si era ribaltato.

Le onde e il vento avevano trascinato in mare tutta la famiglia, ma la preoccupazione maggiore è stata quella per i due bambini a bordo. Determinante è stata la prontezza dell’uomo avellinese, Giuseppe Rocchetta, il quale, in passato aveva dato il suo contributo anche al corpo dei Vigili del Fuoco, si è d’istinto gettato per soccorrere la famiglia. A gran fatica ha cercato di trascinare i bambini a nuoto fino a riva.

Questi hanno ringraziato calorosamente l’irpino per la prontezza e coraggio dimostrato in mare.