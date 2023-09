Due giorni dedicati ai bambini

A Cusano Mutri si sono svolte nei giorni precedenti attività rivolte verso i bambini.

Sabato 2 settembre prezzo piazza Carmine c’è stata la proiezione del cartone animato Pocahontas, dove bambini e ragazzi di tutte le età sono accorsi in piazza per visionare il film, accompagnati da pop corn e zucchero filato grazie a DM Animazione.

Lunedì 4 settembre invece si è svolta un iniziativa regionale chiamata “LudoBus Itinerante”.

Il Ludobus è molto più di un semplice veicolo carico di giochi; è un’esperienza itinerante che apre le porte a un mondo di divertimento, apprendimento e inclusione. Questo straordinario progetto ambulante incarna l’idea che il gioco è un diritto universale, un ponte che collega persone di ogni età, genere, origine e abilità.

Il Ludobus è una risorsa mobile che porta il divertimento e l’educazione direttamente nelle comunità, raggiungendo le persone nei loro quartieri, parchi, piazze e luoghi pubblici. Questo veicolo trasporta un vasto assortimento di giochi, puzzle, libri e attrezzature per attività all’aperto, offrendo a bambini, adolescenti e adulti la possibilità di partecipare a esperienze di gioco condiviso.

La diversità dei giochi a disposizione sul Ludobus è un punto di forza. Dalle classiche scacchiere e carte ai giochi da tavolo moderni, dagli enigmi matematici alle sfide strategiche, c’è qualcosa per tutti i gusti. Inoltre, il Ludobus è uno spazio inclusivo dove tutti sono i benvenuti. Non importa la tua età, il tuo background o le tue abilità; qui, c’è un gioco adatto a te.

Queste iniziative promuovono il potere trasformativo del gioco e dell’interazione umana, offrendo opportunità di apprendimento e divertimento per tutti. Il Ludobus dimostra che, indipendentemente da chi siamo o da dove veniamo, il gioco può unirci e arricchire la nostra vita in modi sorprendenti.