Lioni, sfiorata la tragedia: autoarticolato perde il carico per strada.

Questo pomeriggio, a Lioni, un automobilista è rimasto ferito a causa di un tir in transito, che sembrerebbe aver perso il carico per strada. Sul posto sono subito accorse le forze dell’ordine e i soccorsi del 118, i quali sono intervenuti immediatamente in ausilio all’uomo alla guida dell’auto. Le cassette di pomodori sono state scaraventate su tutta la carreggiata, creando una situazione pericolosa per tutti i passanti. Purtroppo una delle vetture, più vicina all’autoarticolato, ha avuto la peggio, in quanto è stata violentemente colpita dal carico. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove sta ricevendo le cure necessarie.

Gli investigatori e i Carabinieri stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie, al fine di riuscire a ricostruire la dinamica dell’incidente e capire quali siano state le circostanze che hanno portato al sinistro.