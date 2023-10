E’ ripartito il Bando Innovation Manager: scadenza prevista il 23 novembre.

Un irrinunciabile opportunità di crescita e consolidamento per le PMI e le Reti di impresa. Anche la tua azienda, ha l’incredibile opportunità di accedere al finanziamento agevolato, per rilanciare la propria presenza e competitività attraverso le opportunità offerte dal digitale.

L’intervento mira a sostenere le imprese nell’affiancamento di figure che andranno a promuovere e ridefinire gli asset gestionali ed organizzativi dell’azienda, verso un orizzonte di digitalizzazione e accrescimento delle competenze.

Noi di AdvCity, possiamo essere il tuo Partner per questa iniziativa!

In quanto iscritti all’elenco nazionale del MIMIT (Ministro dell’Innovazione e del Made in italy) come società di consulenza potremmo seguire la tua azienda. Con il nostro team di professionisti in comunicazione e digital marketing, ridefiniremo le strategie per ampliare il posizionamento della tua azienda sul mercato, aiutandoti a sfruttare in maniera efficace i canali social, studiando il miglior piano di comunicazione per il tuo brand e per massimizzare i risultati del tuo e-commerce.

advcity-voucher-innovation (1)