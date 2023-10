Eccellenza, girone B: il Costa d’Amalfi perde e la Virtus Avellino resta al comando

Risultato a sorpresa quest’oggi presso lo stadio Vigilante Varone di Scafati. Infatti i padroni di casa riescono a fermare la prima in classifica, grazie alla rete di Tedesco.

Primo tempo maschio ed equilibrato, ma senza grosse occasioni da gol.

Già nei primi minuti del secondo tempo si capisce che qualcosa sia cambiato nell’atteggiamento di entrambe le squadre. Se il Costa d’Amalfi va vicino al gol con un’incornata di Cappiello, la Scafatese si porta in vantaggio con Tedesco. Ma l’arbitro annulla per un giusto offside del giocatore scafatese, che però non demorde e 13 minuti dopo sigla il gol dell’1-0, dopo un rimpallo rocambolesco.

La reazione dei biancoazzurri è sterile, anzi senza il portiere Manzi che compie un miracolo in uscita su Tedesco, il risultato sarebbe potuto essere peggiore. La partita termina 1-0 per la Scafatese che interrompe la striscia di 4 vittorie del Costa d’Amalfi.

Vince e convince l’Apice Calcio contro la Pro Sangiorgese e porta a casa i tre punti grazie ad un gran gol su punizione del numero 10, Colarusso. Nella seconda frazione di gioco, annullato il raddoppio ai padroni di casa per fuorigioco.

Crolla in casa l’Agropoli. È il Buccino Volcei, con la rete di Trimarco, ad imporsi allo stadio Guariglia, relegando gli agropolesi all’ultimo posto in classifica ad un solo punto.

Importante vittoria della Sarnese 1926 contro il Salernum. A decidere il match è la rete di Evacuo che porta i granata al primo posto in classifica, a pari punti con la Virtus Avellino S.Stefano.

Porta a casa il primo punto stagionale il Faiano sul difficile campo di Capaccio, contro il Calpazio. In rete Borsa per i padroni di casa, di Saviello nei minuti finali la rete per gli ospiti.

Vittoria in rimonta per 3-1 del Sant’Antonio Abate contro il Giffoni Sei Casali. Orlando, Balzano e Acampora consentono ai giallorossi di superare proprio il Giffoni in classifica.

La classifica dopo 5 giornate:

1) Virtus Avellino 13

2) Sarnese 13

3) Costa d’Amalfi 12

4) Calpazio 11

5) Castel San Giorgio 10

6) Scafatese 10

7) Santa Maria La Carità 9

8) Sant’Antonio Abate 8

9) Buccino Volcei 7

10) Giffoni Sei Casali 7

11) Apice Calcio 6

12) Salernum 6

13) Sapri Calcio 5

14) Città di Solofra 4

15) Audax Cervinara 3

16) Faiano 1

17) Agropoli 1

18) Pro Sangiorgese 1