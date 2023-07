Frigento, giornate all’insegna della prevenzione

Il comune di Frigento è fiero di inaugurare l’arrivo del nuovo mese con tre giornate all’insegna della prevenzione.

A promuovere l’iniziativa, come sempre in maniera impeccabile, Stefania Di Cecilia in collaborazione con le associazioni ed enti del territorio. L’evento, iniziato già venerdì 30 giugno, proseguirà nei giorni 1 e 2 luglio dalle 10.00 alle 13 per continuare nel pomeriggio dopo una breve pausa dalle 16.00 alle 19.00, in via Piano San Filippo.

Saranno garantite le seguenti visite: cardiologica, pneumologica, ginecologica, allergologica, dermatologica, otorinolaringoiatrica, urologica, fisiatrica, diabetologica.

Si ricorda ai cittadini che la prevenzione è fondamentale e rappresenta un diritto, ma anche un dovere, che può garantire la salute e il benessere individuale e collettivo.