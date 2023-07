Benevento, le fontane di Corso Garibaldi tornano a funzionare

Le fontane di Corso Garibaldi a Benevento tornano finalmente a funzionare.

I cittadini del capoluogo sannita tirano un sospiro di sollievo e con stupore notano anche un lavoro di pulizia eccellente.

L’assessore all’ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa spiega che le fontane erano state spente per una decisione inerente a politiche di spending review.

A causa dei costi dell’energia, ancora elevatissimi, non possono essere riattivare tutte quelle presenti in città, e dunque si è optato per quelle di Corso Garibaldi, in merito all’importanza che riveste per la città.