Gesualdo, rottura di una condotta adduttrice: 33 comuni coinvolti

A causa della rottura di una condotta adduttrice a Gesualdo, l’erogazione idrica è sospesa o ridotta in 33 comuni.

A renderlo noto l’Alto Calore che comunica l’elenco dei territori interessati.

I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in tarda serata. Ecco l’elenco dei comuni interessati: Ariano, Grottaminarda, Villanova, Torella dei Lombardi, Villamaina, Sturno, Apice, Pietrelcina, Reino, Casalduni, Pontelandolfo, Paternopoli, Melito, Savignano Irpino, Bonito, Fontanarosa, Flumeri, Paduli, Pesco Sannita, Campolattaro, Lioni, Luogosano, Montecalvo, Greci,Gesualdo, Mirabella, FLumeri, Sant’Anrcangelo Trimonte, Pago Veiano, Fragneto Monforte, Sant’angelo All’Esca, Castelfranci, Taurasi.