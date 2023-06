Gli allievi attori della Solot a Napoli con lo spettacolo ”Caro pubblico, noi abbiamo bisogno di parlare!”

Tra i 17 spettacoli dell’Osservatorio tradizionale del Campania Teatro Festival, celebre festival di teatro internazionale che si svolge a Napoli ogni anno, compare in questa edizione anche lo spettacolo “Caro pubblico, noi abbiamo bisogno di parlare!” scritto e realizzato dai giovani di “TeatroStudio” storica scuola di recitazione della città di Benevento fondata dalla Solot.

La performance nasce da un workshop, tenuto dal drammaturgo e regista rumeno Alexandru Gorghe, con la supervisione di Antonio Intorcia della Solot, strutturato attorno al metodo del process drama, in cui i giovani partecipanti hanno riflettuto sulla tematica della sessualità, sviluppando contestualmente considerazioni personali che hanno costituito la traccia della messa in scena.

Il suddetto progetto artistico è nato in seno a Quartieri di Vita 2022, festival di formazione e teatro sociale ideato dal direttore artistico Ruggero Cappuccio e realizzato con il sostegno della Regione Campania, del Ministero della Cultura e di EUNIC Global, in partenariato con i Cluster Eunic-European Union National Institutes for Culture di Roma e Napoli.

Sabato 24 giugno, alle ore 20.00, i giovanissimi Davide Baldino, Anuarite Bisarco, Alessia Anna Corona, Diego Fucci, Valentina Iolanda Gallo, Giada Maria Goglia, Giorgia Gomes, Angelo Valente e Sara Vernillo calcheranno il palcoscenico del Trianon per la prima volta, diretti da Antonio Intorcia, con lo spettacolo “Caro pubblico, noi abbiamo bisogno di parlare!” che loro stessi descrivono così: “Gli anni dell’adolescenza sono un periodo molto particolare e complesso. Non siamo più bambini ma non siamo ancora adulti. Siamo confusi. Abbiamo bisogno di poter affrontare liberamente un discorso riguardo i cambiamenti del nostro corpo, la sessualità, i metodi contraccettivi e vogliamo parlare di questi argomenti senza la paura di poter essere stigmatizzati. Abbiamo bisogno dell’educazione sessuale nelle nostre scuole e vogliamo esprimere questa nostra esigenza!”.

Il biglietto per assistere allo spettacolo, al costo di 5 euro, sarà acquistabile presso il botteghino allestito nel luogo che ospiterà l’evento oppure on line sul sito del Campania Teatro Festival.