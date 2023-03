Guardia Sanframondi, open day di “Music Play Lab”

Venerdì 31 marzo, presso l’Asilo Brizio di Guardia Sanframondi, genitori e bimbi dell’età prescolare sono invitati a partecipare all’Open Day di “Music Play Lab”, corso di propedeutica musicale organizzato dall’Associazione Vox Fidei APS. Il laboratorio educativo, aperto ai piccoli della fascia di età che va dai 3 ai 6 anni, permette di fare i primi passi nel mondo dei suoni e della musica, approcciando con suoni e ritmi. La propedeutica musicale è una disciplina fondamentale per riconoscere eventuali passioni, inclinazioni e predisposizioni verso il settore melodico.

Il progetto è una della tante novità che animeranno la vita culturale e ricreativa di Guardia e che portano la firma di Vox Fidei, Gruppo Vocale costituitosi nel gennaio del 2019, che con il suo coro di voci non professioniste è diventato l’orgoglio corale e musicale della Valle Telesina. La Vox Fidei si apre a nuove esperienze, da quando è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, con la realizzazione di progetti educativi e formativi più ampi, che puntano alla formazione, alla diffusione culturale, a eventi ricreativi per tutte le età.

“Dopo una breve pausa – dichiara Vincenzo Falato, presidente dell’Associazione – torniamo in pista con l’intento di puntare su progetti più grandi e diversi. Ci siamo aperti al settore della Promozione Sociale perché vogliamo diventare punto di riferimento non solo corale ma anche dal punto di vista della diffusione culturale. Lavorare con gli altri e per gli altri è sempre un grande impegno e noi puntiamo a collaborare per la crescita formativa e ricreativa del nostro territorio”.

Il corso avrà una cadenza settimanale e partirà mercoledì 12 aprile. Durante l’Open Day verranno illustrati i dettagli, le modalità di partecipazione, il calendario di questa prima edizione che terminerà a giugno. Attraverso l’esercizio musicale, i bambini, sotto forma di gioco, potranno acquisire le fondamenta della musica, la spazialità, la temporalità, il ritmo, approcciando a piccoli strumenti di base che avvicinano al suono, adatti alla loro età. Il tutto con l’insegnamento del maestro professionista Vincenzo Palma.

“Non si tratta di un corso di musica – afferma il Maestro – ma intendiamo avvicinare i più piccoli all’alfabeto musicale, all’ABC del suono e del ritmo, per testarne la propensione, l’interessamento e l’inclinazione, per aiutarli a fare i primi passi nel mondo delle note musicali e del canto”.

L’Open Day farà da apripista ai prossimi eventi della Vox Fidei che ravviveranno la sfera culturale del territorio nel 2023: per cominciare, il prossimo 2 aprile, Domenica delle Palme, presso l’Ave Gratia Plena di Guardia Sanframondi, torneranno le emozioni in musica con la rappresentazione dello Stabat Mater di Pergolesi, a cura dell’Ensemble Musicalia, diretta dal Maestro Daniela Polito.